Şebnem Hemşire’nin ölümünde şok detay: Erkek arkadaşına telefon geldi...





İzmir'deki bir hastanede hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, sosyal medya üzerinden gemi kaptanı Timuçin B. ile tanıştı. Bir süre oradan arkadaşlık yapan ikili yüz yüze görüşmeye başladı.

Hemşire Şebnem Köker, İzmir'den İstanbul'a geldi. Köker, Kadıköy Moda Caferağa Mahallesi Rızapaşa Sokak'da bulunan pansiyona erkek arkadaşıyla birlikte yerleşti.

ERKEK ARKADAŞINA TELEFON GELDİ...

İddiaya göre, Köker'in birlikte kaldığı erkek arkadaşına bir telefon geldi ve ikili tartışmaya başladı. Sabaha karşı 03.00 sıralarında ise 3.'inci katındaki odanın penceresinden, zemindeki istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düştü. Parmaklıkların üzerine düşen Köker olay yerinde hayatını kaybetti.