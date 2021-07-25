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Giriş Tarihi: 25.7.2021 08:07 Son Güncelleme: 25.7.2021 08:08

Son dakika | Fulya Özdemir cinayetinde flaş karar: Genç kadın vahşice öldürülmüştü...

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika | Fulya Özdemir cinayetinde flaş karar: Genç kadın vahşice öldürülmüştü...

Gelen son dakika haberine göre; Antalya'da 5 yıl önce 29 yaşındaki Fulya Özdemir'i 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Atilla Makta'ya yerel mahkemenin verdiği 18 yıl ceza kararını bozan Yargıtay, "Haksız tahrik indirimi uygulanmamasını" istedi. Yeniden yargılanacak olan sanığın daha fazla ceza alması bekleniyor.

Son dakika haberi: İsviçre'de bankacılık yaparken, hayallerinin peşinden Kaş'a gelip kiraladığı bir villada yaşamaya başlayan Fulya Özdemir (29), 15 Ekim 2016'da 22 suçtan sabıkalı Atilla Makta (34) tarafından 18 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Makta, hasız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapse mahkum edildi. Özdemir ailesinin avukatı Selami Dalyan'ın itiraz ettiği Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadı. Bunun üzerine Dalyan, bu kez Yargıtay Ceza Dairesine itiraz etti.

HAKSIZ TAHRİK UYGULAYAMAZSINIZ

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi ise sanığın, maktulün kendisine hakaret ettiği yolundaki savunmalarına, belirtilen hakaretleri ne zaman, ne şekilde ve nerede gerçekleştirdiğini belirtmemesi ve soyut savunmalardan öteye gitmemesi nedeniyle itibar edilemeyeceğini, aralarında sadakat yükümlülüğü gerektiren bir ilişki olmadığı, maktulün sanığa söylediği iddia edilen 'sana yalan söyledim, seni sevmedim, seni başkaları ile aldattım, hayatımda biri var' şeklindeki sözlerinin haksız tahrik nedeni olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden, haksız tahrik indirim uygulanamayacağı" gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yargılanacak olan sanığın cezasının arması bekleniyor.

ADALETE GÜVENİYORDUM

İsviçre'nin Zürih kentinde yaşanan baba Eyvaz Özdemir kızı Fulya'nın öldürüldüğü günden buyana uyku uyuyamadıklarını söyleyerek, "O katil, kızımı 18 yerinden bıçaklayarak vahşice öldürdü. Bizi de sonsuz acıya gömdü."

"Tahrik indirimi yapılmasını değil, katilin en ağır cezayı almasını bekliyorduk. Çok şükür Yargıtay o kararı bozdu. Acımız bir nebze olsun hafifledi. Bu karar acılı ailelere emsal olacak. Adalete güvenim zaten tamdı" dedi.

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Son dakika | Fulya Özdemir cinayetinde flaş karar: Genç kadın vahşice öldürülmüştü...
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