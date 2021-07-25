Son dakika | Fulya Özdemir cinayetinde flaş karar: Genç kadın vahşice öldürülmüştü...

Son dakika haberi: İsviçre'de bankacılık yaparken, hayallerinin peşinden Kaş'a gelip kiraladığı bir villada yaşamaya başlayan Fulya Özdemir (29), 15 Ekim 2016'da 22 suçtan sabıkalı Atilla Makta (34) tarafından 18 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Makta, hasız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapse mahkum edildi. Özdemir ailesinin avukatı Selami Dalyan'ın itiraz ettiği Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadı. Bunun üzerine Dalyan, bu kez Yargıtay Ceza Dairesine itiraz etti.
HAKSIZ TAHRİK UYGULAYAMAZSINIZ
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi ise sanığın, maktulün kendisine hakaret ettiği yolundaki savunmalarına, belirtilen hakaretleri ne zaman, ne şekilde ve nerede gerçekleştirdiğini belirtmemesi ve soyut savunmalardan öteye gitmemesi nedeniyle itibar edilemeyeceğini, aralarında sadakat yükümlülüğü gerektiren bir ilişki olmadığı, maktulün sanığa söylediği iddia edilen 'sana yalan söyledim, seni sevmedim, seni başkaları ile aldattım, hayatımda biri var' şeklindeki sözlerinin haksız tahrik nedeni olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden, haksız tahrik indirim uygulanamayacağı" gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yargılanacak olan sanığın cezasının arması bekleniyor.
ADALETE GÜVENİYORDUM
İsviçre'nin Zürih kentinde yaşanan baba Eyvaz Özdemir kızı Fulya'nın öldürüldüğü günden buyana uyku uyuyamadıklarını söyleyerek, "O katil, kızımı 18 yerinden bıçaklayarak vahşice öldürdü. Bizi de sonsuz acıya gömdü."
"Tahrik indirimi yapılmasını değil, katilin en ağır cezayı almasını bekliyorduk. Çok şükür Yargıtay o kararı bozdu. Acımız bir nebze olsun hafifledi. Bu karar acılı ailelere emsal olacak. Adalete güvenim zaten tamdı" dedi.