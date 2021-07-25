Son dakika | Fulya Özdemir cinayetinde flaş karar: Genç kadın vahşice öldürülmüştü...

HAKSIZ TAHRİK UYGULAYAMAZSINIZ

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi ise sanığın, maktulün kendisine hakaret ettiği yolundaki savunmalarına, belirtilen hakaretleri ne zaman, ne şekilde ve nerede gerçekleştirdiğini belirtmemesi ve soyut savunmalardan öteye gitmemesi nedeniyle itibar edilemeyeceğini, aralarında sadakat yükümlülüğü gerektiren bir ilişki olmadığı, maktulün sanığa söylediği iddia edilen 'sana yalan söyledim, seni sevmedim, seni başkaları ile aldattım, hayatımda biri var' şeklindeki sözlerinin haksız tahrik nedeni olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden, haksız tahrik indirim uygulanamayacağı" gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yargılanacak olan sanığın cezasının arması bekleniyor.