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Giriş Tarihi: 25.7.2021 19:07 Son Güncelleme: 25.7.2021 19:19

Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet evi! Fidye için rehin aldıkları şahsa günlerce işkence edip öldürdüler

Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet evi! Fidye için rehin aldıkları şahsa günlerce işkence edip öldürdüler

Son dakika haberleri: İstanbul Pendik’te dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Pakistan uyruklu 4 şahıs, Afgan uyruk 4 şahsı fidye için kaçırıp rehin aldılar, günlerce işkence edip para istediler. 3 kişiyi serbest bırakıp 1 kişiyi rehin tutmaya devam eden şüpheliler, fidye alamayınca işkence ettikleri şahsı öldürüp oturdukları evin bahçesine gömdüler.

Son dakika haberleri: Pendik'teki kan donduran olay, Güllübağlar Mahallesinde yaşandı.

GÜNLERCE İŞKENCE ETTİLER

İddiaya göre, Pakistan uyruklu O.K., İ.U., S.K., ve Z.H. isimli şahıslar, Afgan uyruklu 4 kişiyi yaklaşık 20 gün önce kaçırarak kirada oturdukları gecekonduda rehin aldı. Şüpheliler, kaçırdıkları şahıslara para elde etmek amacıyla günlerce işkence etti.

PARAYI ALAMAYINCA ÖLDÜRDÜLER

Kaçırdıkları 4 kişiden 3'ünü serbest bırakan şüpheliler, 21 yaşındaki Raşit Muhammet'i rehin tutmaya devam etti. Rehin tutup işkence ettikleri kişiden istedikleri fidyeyi elde edemeyen şüpheliler, yaklaşık 15 gün önce şahsı öldürdüler, ardından oturdukları gecekondunun bahçesinde kazdıkları mezara gömüp üzerine beton döktü.

Arkadaşlarından haber alamayan diğer mağdurlar polise gidip durumu bildirdi. Bahçesine ceset gömülen evin sahibi de evin bahçesine dökülen betonu görmesi ve kiracılarından haber alamaması nedeniyle şüphe üzerine polise ihbarda bulundu. Olay hakkında çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesine cesedin gömüldüğünü fark etti. Yapılan çalışmalarda bahçeye gömülen ceset çıkarılırken ev içerisinde inceleme yapıldı.

"KAZINCA CESET ÇIKTI"

Polis ekipleri, olayın firari şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşetin yaşandığı evin sahibi Ekrem Karaaslan, "2, 3 senedir bu mahallede oturuyorlar. İyi insanlar gibi görünüyorlardı. En son bayrama 3-4 gün kala gelmediler biz de şüphelendik. Bahçeye beton atmışlardı.

Beton yeniydi. Şüphelenince karakola gittim. Takibe aldılar. İşkence yapmışlar. Kazınca ceset çıktı. Kaybolduktan sonra şikayette bulunduk. Şahıslar polislerle beraber geldi. Oradan öğrendik. Kardeşi kayıp, araştırıyorlardı" dedi.

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Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet evi! Fidye için rehin aldıkları şahsa günlerce işkence edip öldürdüler
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