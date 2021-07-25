Son dakika: İstanbul'un göbeğinde dehşet evi! Fidye için rehin aldıkları şahsa günlerce işkence edip öldürdüler

Arkadaşlarından haber alamayan diğer mağdurlar polise gidip durumu bildirdi. Bahçesine ceset gömülen evin sahibi de evin bahçesine dökülen betonu görmesi ve kiracılarından haber alamaması nedeniyle şüphe üzerine polise ihbarda bulundu. Olay hakkında çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesine cesedin gömüldüğünü fark etti. Yapılan çalışmalarda bahçeye gömülen ceset çıkarılırken ev içerisinde inceleme yapıldı.