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Giriş Tarihi: 25.7.2021 20:07

Son dakika: Meteoroloji'den o illeri uyardı: Sel yeniden yaşanabilir

İHA
Son dakika: Meteoroloji'den o illeri uyardı: Sel yeniden yaşanabilir

Son dakika haberleri: Meteorloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Orta ve Doğu Karadeniz'de yer alan iller için sağanak uyarısı yapıldı. Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde salı günü şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşlar ani sel ve su baskını olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşlar ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Meteoroloji'den o illeri uyardı: Sel yeniden yaşanabilir
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