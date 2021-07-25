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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
Giriş Tarihi: 25.7.2021 19:42 Son Güncelleme: 25.7.2021 19:42

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı MPİ Süper Loto sonuçları, her hafta Milli Piyango Online üzerinden Youtube ve MP TV canlı yayınında şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan canlı çekiliş sonucunda belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler 25 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online aracılığıyla 25 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Bugün MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek ve peş peşe gelen devirlerle 8 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarı için bilet sorgulama yapmak isteyenler 25 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (25 TEMMUZ)

25 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama ekranı detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Temmuz Süper Loto sonuçları:



SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
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