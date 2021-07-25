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Giriş Tarihi: 25.7.2021 12:32

Takla atan taksici otomobilin ön camı kesilerek çıkarıldı

BEKİR COŞKUN
Takla atan taksici otomobilin ön camı kesilerek çıkarıldı

Mersin’de direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan taksi sürücüsünü, itfaiye ekipleri otomobilin ön camını keserek çıkardı.

Mersin'in Yenişehir İlçesi 34. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, Osman Gezgüç'ün kullandığı 33 T 0803 plakalı ticari araç, kontrolden çıkması sonucu takla attı.

Otomobilde sıkışan sürücü Gezgüç'e, olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yan dönen araç içinde yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerininde müdahale ettiği kazada, Gezgüç'ün vücudunda kırık olabileceği ve iç kanama geçirmesi ihtimaline karşı, itfaiye ekipleri aracın ön camını keserek çıkardı.

Araçtan çıkarılan Gezgüç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Takla atan taksici otomobilin ön camı kesilerek çıkarıldı
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