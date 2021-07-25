Takla atan taksici otomobilin ön camı kesilerek çıkarıldı

Mersin'in Yenişehir İlçesi 34. Cadde üzerinde meydana gelen kazada, Osman Gezgüç'ün kullandığı 33 T 0803 plakalı ticari araç, kontrolden çıkması sonucu takla attı.
Otomobilde sıkışan sürücü Gezgüç'e, olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yan dönen araç içinde yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerininde müdahale ettiği kazada, Gezgüç'ün vücudunda kırık olabileceği ve iç kanama geçirmesi ihtimaline karşı, itfaiye ekipleri aracın ön camını keserek çıkardı.
Araçtan çıkarılan Gezgüç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.