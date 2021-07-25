Tasarlama ve canavarca his yokmuş!

Konya Ilgın
'da 2 yıl önce boğazı kesilerek öldürüldüğü ve yakılmış cesedinin su kuyusuna atıldığı ortaya çıkan Ali Yanar'ın katilleri Kerim Kayış ve Hasan Mermer hakkında Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen karar tartışma yarattı.
DELİLLERİ YOK ETTİLER AMA PLAN YOK!
Yargılama aşamasında iki sanık suçu birbirine attı. Mahkeme heyeti, sanıkların Yanar'ı öldürdükten sonra cesedini yakıp kuyuya attıklarını, bu nedenle delilleri yok etmeye çalıştıklarını vurgulayarak sanıklara indirimsiz müebbet hapis cezası verdi. Ancak olayda herhangi bir canavarca hissin ve tasarlamanın söz konusu olmadığını belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapse hükmedilmedi. İşte itiraz da tam bu noktada yapıldı. Ali Yanar'ın aile avukatları olayda tasarlama olduğu yönündeki dosyayı İstinaf'a taşıdı.