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Giriş Tarihi: 25.7.2021

Tatilden dönüş göçü

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
ABBAS ÇAKAR
Tatilden dönüş göçü

Kurban Bayramı tatilinden dönüş yolunda yine kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Çanakkale’de feribotlar yetmeyince ek seferler konuldu. Denetimler ise sıkılaştırıldı

Kurban Bayramı tatilinden özellikle megakent İstanbul'a dönüşlerde yoğunluk dün zirveye ulaştı. Çanakkale'de bulunan feribot iskelesi de kalabalıktı. Yoğunluk nedeniyle ek seferler konuldu. Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki dönüş yolunda bazı kavşak noktalarında 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgede bütün kavşaklarda görev yaparak trafiği akıcı hale getirmek için hummalı bir mesai harcıyor. Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluştu. Otoyolun Arifiye ve Sapanca geçişlerinde zaman zaman arıza yapan araçlar ulaşımı olumsuz etkilidi. Ankara-Samsun karayolunda da trafik yoğunluğu yaşandı. Bursa'da Jandarma helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
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Tatilden dönüş göçü
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