THY ve İstanbul Havalimanı salgın döneminin rekoruna koşuyor

Yaz sezonunun başlaması ve seyahat kısıtlamalarının kalkması ile birlikte bayram tatili nedeniyle konulan ek seferlerle birlikte Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı salgının döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaştı.

İHL'DEN BİN 70 SEFER

THY bugün yapacağı bin 397 seferle 216 bin yolcuyu taşımayı planlarken İstanbul Havalimanı'ndan ise planlanan bin 70 seferler 161 bin 493 yolcuya ev sahipliği yapacak

YÜZDE 76.6 DOLULUK ORANI

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından bilgi veren THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Her dört koltuğumuzdan üçünde siz varsınız ve Türk Hava Yolları yeniden hayal ettiğimiz noktada. Bugün 216 bin misafirimizi 1397 uçuşumuzda yüzde 76.6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz'' dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Kurban Bayramı tatilini kapsayan 16-25 Temmuz tarihleri arasında yolcu talebini karşılayabilmek için yurt içinde 427 ek sefer koymuştu.

SABİHA GÖKÇEN DE DEKOR KIRDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 24 Temmuz günü toplam 667 sefer yapılırken 106 bin 463 yolcuya hizmet verildi. Bu rakam havalimanın salgın dönemindeki en yüksek günlük yolcu sayısı oldu. Havalimanından bugün de yapılacak 690 seferler 110 bine yakın yolcunun geçiş yapması planlanıyor.