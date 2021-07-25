Töre kurbanı Deniz Ketir cinayetinde babadan şok sözler: Keşke kafasına sıksaydın

Diyarbakır'da bir eğlence merkezinde çalışan bir çocuk annesi Deniz Ketir (27), Van'da yaşayan babası Celal Ketir'in azmettirmesiyle kardeşi Sezer Ketir (22) tarafından evinde öldürüldü. Teslim olan zanlı, cinayeti kendi başına işlediğini iddia etti. Baba Celal Ketir de hem oğluna, hem kızına üzüldüğünü öne sürerek, olaydan haberi olmadığını ileri sürdü. Olayın töre cinayeti olabileceğini düşünen savcılığın, telefonlarını dinlemeye aldırdığı babanın akrabalarıyla görüşmelerinde oğlunu azmettirdiği belirlendi. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, baba ve oğlu ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı, Bu ceza ise "İyi hal" indirimiyle müebbede çevirdi.

PİŞMANLIĞI NET BİÇİMDE GÖZLEMLENDİ

Mahkeme gerekçeli kararında, Deniz eğlence merkezlerinde çalıştığı için aile fertlerinin bundan rahatsızlık duyduğu ve babanın, kızını görevini oğlu Sezer Ketir'e verdiğini belirtti. Sezer'in de Van'dan Diyarbakır'a gelerek ablasını telefonla arayıp ziyarete geldiğini söylediği, evine giderek birlikte yemek yedikleri, bir süre sohbet ettikleri ve devamında babasının azmettirmesiyle kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü ifade edildi. Yargılama aşamasında Sezer Ketir'in, pişmanlığının net biçimde gözlemlendiğine dikkat çekilen kararda, henüz çocuk sayılabilecek yaşta olan sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak, cezasının müebbet hapse çevrildiği vurgulandı.

TELEFONLARI DİNLEMEYE ALININCA YAKAYI ELE VERDİ

Kararda, baba Celal Ketir'in de dinlemeye alınan telefonuyla görüştüğü kişilere cinayeti aile şerefine leke sürdüğü için bizzat kendisinin azmettirdiği yönünde itirafta bulunduğu için suçunun sabit olduğu ifade edildi. Cinayet işleme gibi bir fikri olmayan oğlunu, ablasını öldürmesi için azmettirip telkinde bulunduğu için sabit görülen suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerektiği, ancak cinayetten sonraki davranışları lehine taktiri indirim sebebi kabul edilerek cezasının müebbet hapse çevrildiği belirtildi.

BABAM 'KEŞKE KAFASINA SIKSAYDIN' DEDİ

Deniz Ketir'in kardeşi Kızı Fidan Ketir tanık olarak alınan ifadesinde yaşananları, "Kardeşim evden çıkınca ablamı arayıp dikkatli olmasını istedim. Kardeşim eve dönünce babama, 'işi bitirdim' dedi. Babam ölüp ölmediğini sorunca, 'göğsüne ve bel aşağısına sıktım' dedi. Babam da, 'keşke kafasına sıksaydın' dedi. O da göremediği için vuramadığını söyledi" şeklinde anlattı.