Uludağ'da kayboldu:263 kişi arıyor!

Cuma gününden bu yana çalışmaların sürdüğünü kaydeden Canbolat, "Şu ana kadar herhangi bir iz, emareye rastlayamadık. Dronlarımızla, termal kameralarımızla, 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma, JAK ekiplerimizle bölgede tam teyakkuz halindeyiz. Bugün ümitvarız, inşallah bölgede tam tarama faaliyetinden sonra bulabileceğimizi, ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Canlı olarak elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Bulana kadar arama kurtarma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu an bölgede 263 kişiyle tam seferberlik, teyakkuz halinde çalışmalarımız sürüyor. Kaybolduğu bölgenin 8 kilometrekarelik alanını parselasyon yaparak ekiplerimiz tarama faaliyetini sürdürüyorlar. Bugün bu faaliyetten ümitliyiz" dedi.