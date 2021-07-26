Adana'da kanlı buluşma: Randevu verip öldürdü!



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yiğit, kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındı. Ancak Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde kurtarılamadı.



SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR



Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncirlik Yeni Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ozan Karadağoğlu ile Ramazan Tekin'i yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ramazan Tekin, Yiğit'in kendisine küfrettiğini, bu nedenle silahı ateşlediğini öne sürdü.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Tekin ile Ozan Karadağoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.