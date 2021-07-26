Alkollü sürücü metro inşaatına düştü

İzmir
Balçova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şafta düştü. Kazada araçta bulunan Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2.35 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Pınar K.'nın ise tedavisi sürüyor.
7 İLDE 32 KİŞİ YARALANDI:
Eskişehir, Elazığ, Afyonkarahisar ve Aydın ve Samsun, Denizli ve Kayseri'de meydana gelen kazalarda 32 kişi yaralandı.
YAYA 50 METRE SÜRÜKLENDİ:
Uşak'ın Sivaslı ilçesi yolu üzerinde, sürücü M.A. yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen kişi olay yerinde hayatını kaybederken M.A. gözaltında.