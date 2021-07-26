Anne ile kızı birlikte diploma aldılar

İzmir
'de Yaşar Üniversitesi
, bu yıl çok özel iki öğrencisini mezun etti. 3. üniversitesini okuyan Avukat Rüyam Ağaoğlu, Meslek Yüksekokulu Marina ve Yat İşletmeciliği Programı'nı birincilikle bitirirken, kızı Dide Irmak da Hukuk Fakültesi
'nden mezun oldu. İki yıl boyunca üniversite arkadaşı olan anne ve kızı, mezuniyet töreninde diplomalarını aldıktan sonra birlikte kep attı.
3. üniversitesini birincilikle bitiren Rüyam Aşkım Ağaoğlu, "Okumak ve öğrenmek ilgi alanlarım. Yüzmek, bisiklet ve deniz ile tekne de hobilerim. 2016 yılında ne yazık ki kızımı kaybettim, o süreçte teknem ve deniz benim için sinerji oluşturdu. Sınıfta ders yapmak, tekrar öğrenci olmak hoş bir deneyimdi. Bütün bunların ötesinde kızım Dide ile aynı okulda okuduğum için kızımla daha çok zaman geçirme şansı elde ettim. Benim de aynı okula başlamamla birlikte beraber olduğumuz saatler arttı ve kaliteli zaman geçirme şansımız oldu. Bu benim için çok önemli bir kazanım" diye konuştu. Dide Irmak ise "Annemle birlikte okumak, başlı başına benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Ders aralarında masa tenisi oynamak, onun sınıf arkadaşlarıyla tanışmak, kütüphanede vakit geçirmek ve daha birçok şey. Yaptığımız her şey hep aklımda kalacak. Annemle tekne turu yapmayı da hedefliyorum. Birlikte keşfedecek çok yerimiz var" dedi.