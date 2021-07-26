Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Anne ve babasını vurmuştu tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.7.2021 22:51

Anne ve babasını vurmuştu tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Anne ve babasını vurmuştu tutuklandı

Şanlıurfa'da istediği parayı alamadığı için anne, baba ve kardeşini silahla yaralayan M.H. B. emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay önceki gün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Şair Nabi Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre M.H.B. isteği parayı alamadığından dolayı tartıştığı annesi H.B., babası İ.B. ile kardeşi İ.H.B.'yi silahla yaraladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri saklandığı adresi belirleyerek, düzenledikleri operasyon sonucu zanlıyı M.H.B.'yi yakaladı. Ekipler tarafından emniyette götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anne ve babasını vurmuştu tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA