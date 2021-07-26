Anne ve babasını vurmuştu tutuklandı

Olay önceki gün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Şair Nabi Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre M.H.B. isteği parayı alamadığından dolayı tartıştığı annesi H.B., babası İ.B. ile kardeşi İ.H.B.'yi silahla yaraladıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri saklandığı adresi belirleyerek, düzenledikleri operasyon sonucu zanlıyı M.H.B.'yi yakaladı. Ekipler tarafından emniyette götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.