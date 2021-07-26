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Giriş Tarihi: 26.7.2021 13:12

Antalya'da ilginç anlar: Gel buraya gel gel!

DHA
Antalya'da ilginç anlar: Gel buraya gel gel!

Antalya'da halk otobüsünün arkasına tutunan 3 patenli çocuk, şoföre zor anlar yaşattı. Çocuklar uyarılara rağmen otobüse tutunmaya devam edince, şoför aracı durdurdu. Patenli çocukların refüjde toprak zeminde seke seke kaçma anları, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Kentte dün akşam Büyükşehir Belediyesi'nin 67 numaralı Minicity-Meydan seferini yapan özel halk otobüsünün arkasına tutunan 3 çocuk, sürücüye zor anlar yaşattı. Otobüsün şoförü, çocukları fark edip uyardı. Uyarıya rağmen çocuklar, otobüse tutunmaya devam etti. Şoför, otobüsü sağa çekip durdurunca çocuklar yakalanmamak için trafikteki araçlara rağmen ters yönde kaçmaya çalıştı. Otobüs şoförünün, "Gel buraya, gel, gel" diye bağırdığı görüldü. Patenli çocukların refüjde toprak zeminde seke seke kaçma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Antalya'da ilginç anlar: Gel buraya gel gel!
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