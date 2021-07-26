Antalya'da ilginç anlar: Gel buraya gel gel!

Kentte dün akşam Büyükşehir Belediyesi'nin 67 numaralı Minicity-Meydan seferini yapan özel halk otobüsünün arkasına tutunan 3 çocuk, sürücüye zor anlar yaşattı. Otobüsün şoförü, çocukları fark edip uyardı. Uyarıya rağmen çocuklar, otobüse tutunmaya devam etti. Şoför, otobüsü sağa çekip durdurunca çocuklar yakalanmamak için trafikteki araçlara rağmen ters yönde kaçmaya çalıştı. Otobüs şoförünün, "Gel buraya, gel, gel" diye bağırdığı görüldü. Patenli çocukların refüjde toprak zeminde seke seke kaçma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.