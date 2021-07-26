Antalya'da korkunç kaza: 1 ölü

Kaza, Korkuteli- Antalya karayolunun 50'inci kilometresi Tahtalı Beli mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 AS 0647 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Şarampole girerek yaklaşık 50 metre savrulan araç, 15 metre yükseklikten uçtu. Kazada, Ankara'dan tatil için Antalya'ya gelen doktor çift Aslıhan Ensari Şimşek ile Mert Şimşek ağır yaralandı.



HASTANEYE ÇIKARDILAR



Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdikten sonra hemen yardıma koştular. Araçtan çıkarılan Şimşek çifti olay yerine gelen sağlık ekiplerinin doktor çifti ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen doktor Mert Şimşek kurtarılamadı. Eşi Aslıhan Ensari Şimşek'in ise yaşam savaşı devam ediyor.