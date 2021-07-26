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Giriş Tarihi: 26.7.2021 22:32 Son Güncelleme: 26.7.2021 23:45

Antalya'da korkunç olay! Düğünde ağaç devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

İHA
Antalya'da korkunç olay! Düğünde ağaç devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Antalya’da düzenlenen kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu 1 davetli hayatını kaybederken, 1’i ağır 9 kişi de yaralandı.

Olay, saat 21.20 sıralarında Aksu ilçesi Konak Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir açık hava düğün salonunun bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kırılan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacı düğünde misafir olarak bulunan 10 kişinin oturdukları masanın üzerine devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 9 KİŞİ YARALANDI

Mustafa Ölmez (44) olay yerinde hayatını kaybederken; Niyazi Ölmez, Fadime Ölmez, Güldeniz Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ercan Ak, Fatma Yener Arın ve Ramazan Solmaz yaralandı.

YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 5'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, Niyazi Ölmez'in durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

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Antalya'da korkunç olay! Düğünde ağaç devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
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