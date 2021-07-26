Aşıya teşvik kampanyası: “Aşıyı vurul, indirim kap”

Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşıya karşı teşvik kampanyası düzenledi. Aşı çalışmaları ve turizm odaklı indirim kampanyası, TİSAD ve Sağlık İl Müdürlüğüyle işbirliği içerisinde düzenlenerek, 1-31 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak .Aşı vurulan vatandaşların 1-31 Ağustos tarihleri içerisinde olan kampanya kapsamında otelde konaklamalarında yüzde 10-20 indirimden faydalınacak.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bulunan aşı çadırı önünde açıklama konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, Trabzon il genelinde 730 bin civarında aşı dozu yapıldığını belirterek, iki doz aşısını birlikte yaptıran 275 bin civarında vatandaşın olduğunu söyledi. Usta, Trabzon'un aşılama konusunda Türkiye ortalamasında olduğunu ifade ederek, "Türkiye ortalaması yüzde 63,5 bizde yüzde 64,5 oranındayız. Bunu daha yukarılara çekip öncelikle kısa sürede sarı ve daha sonra mavi il olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Usta, "Bağışıklık kazanılacak, vakalar aşağıya gelmiş olacak, vaka olsa bile hastaneye düşme olasılığı gerilemiş olacak. Dolayısıyla birçok yönden kazanmış olacağız. Ama en önemlisi halk olarak yasaklı dönemlere gelmemiş olacağız. İnşallah onun çabası içerisindeyiz. Hem esnafımız hem vatandaşımız hem bizler yasaklı dönemi kimse istemiyor. Ancak bunun olmaması içinde yapılması gereken aşıyı hızlıca yapmamız gerekiyor",dedi

Trabzon'da aşılama oranını artırabilmek adına çalışmalar yaptıklarını anlatan Usta, "Bunu artırabilmek için özellikle aşı olan kişilere bir takım işletmelerle teşvik oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunun amacıyla toplanmış ve projeyi bu amaçla yapmış olduk. Projeyle birlikte işletme sahipleri ilk aşılarını 15 Temmuz'dan itibaren yaptırmış olan kişilere ve aynı zamanda iki dozunu da yaptırmış kişilere kendi iç düzenlerine uygun şekilde indirimler uygulayacak. İnşallah bu teşvikle birlikte daha çok insanımız aşı olacak. Ve bu illetten ortak olarak birlikte kurtulmuş olacağız düşüncesinde ve umudundayız." şeklinde konuştu.

TİSAD Başkanı Murat Çavga ise Kovid-19 sürecinden en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiklerini belirterek, "Bizler bu süreçten en çok etkilenen hizmet sektörü başta olmak üzere özel işletmelerdir biliyorsunuz ve sağlık çalışanları. Bu mağduriyetimizi önümüzdeki günlerde özellikle ekim- kasım aylarında tekrar yaşamamak adına biz teşvikle beraber elimizi taşın altına koyarak böyle bir çalışma içerisine girdik. Şehirde de şuanda 30-40'a yakın işletme bu konuya gönülden destek verdiler onlara da teşekkür ediyorum." dedi.

Otel işletmecileri adına konuşan Tuncay Beyaz da turizm sektörünün çok zor şartlardan geçtiğini ifade ederek, "Biz düşündük ki toplumsal farkındalığı nasıl ön plana çıkartabiliriz turizm sektörü olarak ve böyle bir oluşum içinde olup böyle bir kampanya başlattık. Şu yoğun dönemde bile bu riski alarak ve bu farkındalığı yaratarak kampanyaya destek verdik. Ve istiyoruz ki tüm misafirlerimiz de otellerimizde konaklasın. İsteriz ki herkes aşısını olsun ve önümüze daha güvenli daha güzel şartlarda bakalım. Aşısını olan vatandaşlarımıza otellerimizde indirim yapacağız." açıklamasında bulundu.