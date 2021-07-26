Avrupa, Amerika Ve Afrikalı 250 sporcu, Kayseri’yi dünyaya tanıttı

Kayseri, 18 ülkeden 250 bisiklet yarışçısının katıldığı 2021 Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'na ev sahipliği yaptı.

Ağırnas'tan Develi'ye, Tomarza'dan Yahyalı'ya ve Yeşilhisar'dan Erciyes'e kadar birçok bölgeyi tanıma fırsatı yakalayan Avrupalı sporcular, Kayseri'den övgülerle bahsederek ayrıldılar. Yarışlara, aralarında Türkiye'den bisikletçilerin de yer aldığı Amerika, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak, Güney Afrika gibi toplam 18 ülkeden 250 sporcu katıldı. Yarışları kapsamında sporcular toplam bin 174,9 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

HEM YARIŞTILAR HEM DE KAYSERİ'Yİ DÜNYAYA TANITTILAR

18 ülkeden gelen erkek ve kadınlardan oluşan 250 sporcu, bisiklet yarışının yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle Kayseri'yi tanıma fırsatı yakaladılar. Sporcular, Ağırnas'tan Develi'ye, Tomarza'dan Yahyalı'ya ve Yeşilhisar'dan Erciyes'e kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri bağrında barındıran birçok bölgede yaptıkları bisiklet yarışları ile kenti yakından tanıdılar. Pedal çevirdikleri tarihi mekânların muhteşem manzaralarıyla büyülenen sporcular, yarışlar sonunda hem Kayseri'den hem de sunulan imkânlardan övgüyle bahsederek Kayseri'den ayrıldılar.