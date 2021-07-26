Baba-kız aynı okuldan, aynı gün mezun oldu

Samsun
'daki İlkadım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eşine ender rastlanan bir diploma töreni gerçekleşti. Okulun açık lise kısmında okuyan baba Orhan Uyar ile velisi olduğu 12. sınıf öğrencisi kızı İrem Uyar, aynı gün mezun olarak diplomalarını okul müdürü Hakan Sarıözkan'ın elinden aldı. Baba Orhan Uyar, "Kızım ile aynı gün aynı okulda diploma aldım. Hayatımın en özel ve en mutlu anlarından birini yaşadım. Hayatım boyunca unutamayacağım bir olay. Benim için sanırım bu diploma son ancak kızım inşallah üniversitede istediği bölümü kazanır ve bu kez ben gidip onun diploma törenine katılırım" dedi. Okul Müdürü Hakan Sarıözkan ise böylesi bir olayla ilk kez karşılaştıklarını ancak baba kızı aynı anda mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.