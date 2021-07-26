Bakanlık Büyükşehir’in itirazını ret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'da yapılacak Millet Bahçesi projesinin yapımına olanak tanıyan imar planlarına askı süresinin son günü yaptığı itirazı reddetti. Bakanlığın bu kararıyla birlikte hazırlanan plan kesinleşmiş oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bergama'da yaklaşık 51 bin metrekare alanda yapılacak Millet Bahçesi projesi geçtiğimiz mayıs ayında askıya çıkmıştı. Büyükşehir Belediyesi ise Haziran ayı başında plana itiraz etmişti.

BAKANLIK REDDETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı itirazları tamamını reddetti. Bu kararla birlikte hazırlanan planlar kesinleşmiş oldu.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Bergamalı ünlü Hekim Galenos için bir bahçe dizayn edilecek. Tıbbi bitkilerin sergileneceği bir Galenos Bahçesi oluşturulacak. Tıbbi bitkiler ve Galenos'un reçeteleri bu alanda sergilenecek.

ETKİNLİK ALANI

Millet Bahçesi içerisinde etkinlik alanı oluşturulacak. İçeride bulanan avlu bir etkinlik alanı olacak. Bergama'da eksikliği her an hissedilen bu sorun böylece çözüme kavuşmuş olacak. Ticari alanların altında yaklaşık 250 araçlık otopark yer alacak. Etkinlik alanı içinde görsel şölenlerin yapılabileceği bir yansıma havuzu olacak. Millet Bahçesi'nin bir tarafı etkinlik ve ticari alana ayrılırken, diğer taraf park olarak hizmet verecek. Mevcut fıstık çamları korunacak. Biyolojik gölet yapılacak. Oturma ve çayır alanları olacak. Çocuk oyun alanları 0-3 yaş 3-6 yaş ve 16 yaşa kadar ayrı ayrı gruplandırılacak. Çocukların oyun oynayabileceği çim tepelerine yer verilecek. Millet Bahçesi etrafında trafik akışı rahatlatılacak. Park etrafında bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacak. Mevsim geçişlerine uygun çiçek açan ağaç ve bitkiler ile park donatılacak.

ÇAYIR ALANI

Park için oluşturulacak çayır alanında kitap okuma bölümleri, oturma alanları, doğum günü partileri gibi faaliyetler yapılabilecek. Ankara Seymenler Parkı gibi bir alan oluşturulacak. Alt kotta bir kütüphane oluşturulacak. Kafe ve restoranlar ahşap doğal malzemelerle oluşturulacak. Çok amaçlı alanlar ayrılacak. Bu alanlarda Basket, Voleybol, Kay Kay Pistleri ve Seyir Duvarı yapılacak. Fuat Olugan Parkı haricinde yaklaşık 1600 m2 ticari alana Millet Bahçesi'nde yer verilecek. Bu ticari alanların kaçar metre kare olacağı, hangi iş kollarına ayrılacağı daha sonra idari olarak belirlenecek.

ÇAMLI PARK'A ADRENALİN PARK İŞLEVİ GELİYOR

Millet Bahçesi Projesi kapsamında Çamlı Park'ın niteliği ve dokusu korunarak düzenlenecek. Ekstra olarak her yaş grubuna hitap edecek, çam ağaçları arasında yer alacak olan Adrenalin Park yapılacak. Ağaç tepelerinde alternatif bir macera alanı oluşturulacak.