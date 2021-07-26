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Haberler Yaşam Haberleri Balığa araba çarptı: Film gibi olay! Sakarya’da yoldan geçen araç balığa çarpınca…
Giriş Tarihi: 26.7.2021 12:12

Balığa araba çarptı: Film gibi olay! Sakarya’da yoldan geçen araç balığa çarpınca…

Balığa araba çarptı: Film gibi olay! Sakarya’da yoldan geçen araç balığa çarpınca…

Sakarya’da ilginç bir olay meydana geldi. Görenlerin şaşkına döndüğü olay saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda yer alan görüntülere göre balığa araba çarptı. İşte, parodi haberleri aratmayacak olaya ilişkin detaylar ve balığa araba çarpma anının videosu…

Sosyal medyada trend olan ve pek çok platformda kullanıcılar tarafından paylaşılan bir video çok konuşuluyor. İlginç olay, Sakarya'da meydana geldi. O esnada bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınan olayda, balığa araba çarptı. İşte, balığa araba çarpma anına ait o görüntüler ve olayın detayları...

Balığa araba çarptı: Film gibi olay! Sakarya’da yoldan geçen araç balığa çarpınca…

Videoda yer alan görüntülere göre, Sakarya'da balık tutan bir vatandaş, oltaya takılan balığı çekerek sudan çıkarıyor.

Balığa araba çarptı: Film gibi olay! Sakarya’da yoldan geçen araç balığa çarpınca…

Araçların geçtiği yola doğru savrulan oltanın ucundaki balığa, o esnada yoldan geçen bir otomobil çarpıyor.

Sakarya'da akılamaz olay! Balığa otomobilin çarpma anı görüntüleri sosyal medyada olay oldu

Balığa araba çarptı: Film gibi olay! Sakarya’da yoldan geçen araç balığa çarpınca…

Oltanın ucundan ayrılan balık, caddede metrelerce savruluyor.

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Balığa araba çarptı: Film gibi olay! Sakarya’da yoldan geçen araç balığa çarpınca…
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