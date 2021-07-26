Başkan Özcan’a tepkiler yağıyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte bulunan yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık ücretlerini 10 kat zam yapacaklarını açıkladı. Yabancı uyruklu kişilerin misafirliklerinin çok uzadığını vurgulayan Başkan Özcan, "Yine birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Yine çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek. Bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım" dedi.

Bolu'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların geri dönmeleri için belediyenin aldığı yeni kararları düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Başkan Özcan, "Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İşyeri ruhsatı vermiyorum diyoruz gitmiyorlar. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclis toplantısı var. Yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretleri başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. Niye yapıyoruz bunu. Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik çok uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıta yardımıyla şehir dışına koyayım." diye konuştu.

Başkan Özcan tarafından yapılan bu açıklama kentte büyük tepkilere neden oldu. İçişleri Bakanlığı'nın bu açıklamaya yönelik nasıl bir tavır alacağı da merak konusu oldu.