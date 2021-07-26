Başörtülü kadına saldırı olayında yeni gelişme! Başörtülü kadına saldıran adam tutuklandı!

BAŞÖRTÜSÜNÜ AÇIP SAÇLARINI ÇEKTİ

Dolmuş şoförü Rabia Yılmaz'ın sırtına vururken, eşi de tokat atıp, genç kadının başörtüsünü çıkarttı. Gözü dönmüş karı koca Rabia Yılmaz'ın saçını çekip darp etmeyi sürdürdü. Genç kızı başörtüsünü kapatmaya çalışırken defalarca tokat yedi. Minibüs şoförü ve eşi, 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' diyerek genç kadını darp ederken hakaret etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle genç kadın minibüs şoförü ile eşinin elinden kurtuldu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi minibüslerine atlayan çift olay yerinden uzaklaştı. Önce hastaneden darp raporu alan Rabia Yılmaz, daha sonra Eskizmir Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

KARI- KOCA GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Rabia Yılmaz'a saldıran karı koca gözaltına alındı. Şüpheliler R.E. ile Y.E. hakkında 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle üzerlerine atılı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan işlem yapıldı. R.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Y.E. ise ev hapsiyle şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı.