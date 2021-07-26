Bayram tatili dönüşünde aile faciası: 3 ölü, 2 yaralı

Bayram tatili sonrası Artvin'den İstanbul
'a dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Samsun
'da su kanalına girip menfezde ters döndü. Samsun-Ankara karayolunda sabah 05.30 sıralarında meydana gelen kazada sürücü Eren İsmail Aydın (19), babası Güven Aydın (47) ve akrabaları Nurşen Topal (43) hayatını kaybetti. Anne Ayla Aydın (35) ile kız kardeşi Esra Zeynep Aydın (17) ise ağır yaralandı.
Kazada hurdaya dönen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada ölen baba ve oğlunun İstanbul'da muhasebeci oldukları öğrenildi.
SÜT KAMYONETİYLE ÇARPIŞTI
: Manisa Selendi'de motosikletiyle karşı yönden gelen süt kamyoneti ile çarpışan evli ve 3 çocuk babası Oktay Acun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ:
Konya Karatay'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 47 yaşındaki sürücü İlyas Özçelik hayatını kaybetti.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR:
Bursa'da önceki gün öğle saatlerinde Orhaneli-Harmancık yolu üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şaban Ş. hayatını kaybetti.
İlhan DEMİRCİOĞLU-Tolga YANIK-Ceyhan TORLAK-Ata Gündüz KURŞUN-Bulut YAMANDAĞ/
SABAH