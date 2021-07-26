BEÜ, “Study in Turkey 2021” YÖK Sanal Fuarı’nda

YÖK'ün, Covid-19 salgının yükseköğretim kurumları üzerindeki etkisini azaltmak ve üniversitelerimizi yurt dışında dijital ortamda tanıtmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021' 27-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dünya çapında yükseköğrenim çağındaki gençlerin sanal ortamda üniversitelerimizle buluşturulması amacıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen sanal fuarda çevrim içi görüşmeler ve seminerler ile üniversitemizin uluslararası tanıtımını gerçekleştirecek, üniversitemiz bölüm/programları, uluslararası öğrenci kabul koşulları, kontenjanlar, burslar ve konaklama imkanları, değişim programları gibi konular hakkında uluslararası öğrenci adayları detaylı olarak bilgilendirilecek.

Gençlere, kendilerine sunulan imkanlar ve uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretim alanında sahip olunan potansiyel hakkında bilginin verileceği fuar Türkiye saatiyle 08.00- 20.00 saatleri arasında ' http://virtualfair-yok.gov.tr ' web adresi üzerinden düzenlenecek.