Böyle cezalar kadın cinayetlerini bitirir

Konya
'da, 37 yaşındaki güvenlik görevlisi Bayram Şahin, 13 Mart'ta kendisine boşanma davası açıp, bir aylık koruma kararı aldıran iki çocuğunun annesi eşi Münevver Şahin'i (30), çalıştığı özel hastanede tabancayla başından vurarak öldürdü. Tutuklu yargılanan zanlı, "Tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada hiçbir takdir indirimi de uygulanmadı. Kararı SABAH'a değerlendiren Münevver Şahin'in annesi Gülten Demir, "Hep ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alsın diye dua ettim. 'İyi hal indirimi alacak' diye çok korktum. Ancak korktuğum başıma gelmedi. Adalet, inancımı boşa çıkarmadı ve yerini buldu. Bir nebze de olsa içim soğudu. Kadın cinayetlerinde bu tür kararların verilmesi gerekiyor. İndirimler olduğu sürece kadın cinayetleri de devam eder" dedi.