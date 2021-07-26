Böyle cezalar kadın cinayetlerini bitirir





Ancak korktuğum başıma gelmedi. Adalet, inancımı boşa çıkarmadı ve yerini buldu. Bir nebze de olsa içim soğudu. Kadın cinayetlerinde bu tür kararların verilmesi gerekiyor. İndirimler olduğu sürece kadın cinayetleri de devam eder" dedi.