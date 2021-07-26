Tam kapanma ve hızla yürütülen aşılama çalışmalarının ardından vaka sayılarında beklenen düşüş yaşanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde vaka sayılarında yeniden yükseliş söz konusu oldu. Bu yükselişle ilgili olarak yeni tedbirler alınıp alınmayacağı merak edilirken, pek çok kişi Koronavirüs Bilim Kurulu hangi gün toplanacak ve vaka artışıyla ilgili hangi konuları görüşecek diye araştırıyor. Bu hafta Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı haberimizde.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Son Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında 14 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirildi. Kurban Bayramı nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılmayan toplantının bu hafta düzenlenmesi bekleniyor. Toplantının tarihi henüz ilan edilmedi ancak önceki toplantılarda olduğu gibi Çarşamba ya da Perşembe günü gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 28-29 Temmuz tarihlerinde Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleşecek ve görüşülen konular kamuoyu ile paylaşılacak.