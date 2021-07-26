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Giriş Tarihi: 26.7.2021 15:10

Bursa'da ilginç olay: Yanlışlıkla kendini vurunca...

DHA
Bursa'da ilginç olay: Yanlışlıkla kendini vurunca...

Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. Tabancayla kazara kendini vuran O.P.’in, evinde yapılan aramada çok sayıda silah çıktı. Evinin bir odasında silah tamiri yaptığı belirlenen O.P. ve ortağı M.O.U. gözaltına alındı...

Olay, dün Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yanlışlıkla tabancayla kendini vurup hafif yaralanan O.P., kendi aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. O.P. burada tedaviye alınırken hastane görevlileri konuyla ilgili polise bilgi verdi.
Olayın yaşandığı eve giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, içeride inceleme yaptı. İncelemelerde O.P.'nin, evinin bir odasının silah imalatı yapmak için dekore ettiği tespit edildi. Odada arama yapan ekipler, namlusu değiştirilmiş 7 tabanca, tabancalara ait 12 çeşitli ölçülerde şarjör, 1 av tüfeği ile silah yapımı için yiv set oluşturmada kullanılan aparatlar, hassas ölçüm cihazı olmak üzere toplam 62 materyal ele geçirildi.
Ekipler O.P.'nin ortağı olduğu belirlenen M.O.U.'ya ulaştı. Polis, tedavisi tamamlanan O.P. ile ortağı M.O.U.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Bursa'da ilginç olay: Yanlışlıkla kendini vurunca...
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