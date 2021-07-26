Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan anonsu! Meteoroloji Rize, Artvin ve Trabzon için turuncu kodlu uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Buna göre; Hava sıcaklıklarının Marmara ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Sel felaketlerinin yaşandığı Karadeniz Bölgesi'nde ise hafta boyuncu sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle yağışların yarın ve çarşamba günü etkili olacağı bildirildi.
TRABZON VALİLİĞİ ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA KARŞI UYARDI
Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 27 Temmuz 2021 tarihinde ilimiz genelinde meydana gelebilecek yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunuz, çevrenizdekileri uyarınız." ifadelerine yer verildi.
TRABZON, ORDU VE GİRESUN'DAKİ CAMİLERDEN ANONS YAPILDI
Öte yandan Trabzon, Giresun ve Ordu'daki camilerin hoparlörlerinden hoparlörlerinden de uyarılar geçildi. Ordu'daki camilerin hoparlörlerinden yapılan açıklamada "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz. Bu gece, ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım, Tuncay Sonel Ordu Valisi" ifadelerine yer verildi.
TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
SARI KODLU UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.