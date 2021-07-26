Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan anonsu! Meteoroloji Rize, Artvin ve Trabzon için turuncu kodlu uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Buna göre; Hava sıcaklıklarının Marmara ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.