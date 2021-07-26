Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ile yolladı: 'Atık İthalatı' genelgesi

Bakanlıktan 81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) plastik atıkların ithalatını yapacak tesisler, gerekli şartları sağlayarak 2021 yılı belgelerini yenileyecek. Kayıt belgesi alınabilmesi için sanayici tarafından tesisin bulunduğu il müdürlüğüne başvurularak, atık ithalatçısı tesis inceleme raporu alınacak. Ayrıca, tesislerin asgari olarak farklı plastik polimerlerini ayırma/ayrıştırma, plastik atıkların içerdiği plastik dışı atıkları ayırma/arındırma, boyutlandırma, temizleme, mamul haline getirme proseslerine sahip olmaları gerekiyor.