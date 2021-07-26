CHP rozetini taktı fon medyasının ateşli savunucusu oldu

Geçtğimiz Mart'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat parti rozetini takarak yaptığı törenle bağımsız milletvekilliğinden CHP'ye geçen İstanbul milletvekili Cihangir İslam, fon medyasına sahip çıktı. Aralarında Medyascope, 140Journos, P24, Serbestiyet gibi medya organları ve yayıncıların ABD merkezli Chrest Foundation tarafından fonladığının ortaya çıkmasına tepki yağmıştı.
Ancak ne hikmettir ki milli olmayan herşeye sahip çıkmayı huy edinmiş zihniyet yine boş durmadı. 2016'dan 2020'ye kadar ABD'deki vakıftan toplam 476 bin dolar hibe, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan 582 bin Norveç kronu (65 bin dolar) hibe aldığı ortaya çıkan Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır'ın avukatlığına soyunan Cihangir İslam " Yayın politikasını beğenmeyebilirsiniz ama fon aldığı için suçlamak anlamsız Ruşen Çakır aldığı tüm fonları şeffaf tuttu. Yayın politikasını değerlendirin" tweet'ini attı.
HALKTAN TEPKİ: BASİTE İNDİRGEME
Vekil İslam'ın bu tweet'i sosyal medya kulllanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Sadık Aydemir isimli bir kullanıcı "Parayı veren düdüğü çalar sayın vekilim. Bu işler bu kadar ba site indirgenirse yarın bugün sizin de fonlanmanıza normal denebilir" mesajını attı.