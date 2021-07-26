CHP rozetini taktı fon medyasının ateşli savunucusu oldu





Ancak ne hikmettir ki milli olmayan herşeye sahip çıkmayı huy edinmiş zihniyet yine boş durmadı. 2016'dan 2020'ye kadar ABD'deki vakıftan toplam 476 bin dolar hibe, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan 582 bin Norveç kronu (65 bin dolar) hibe aldığı ortaya çıkan Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır'ın avukatlığına soyunan Cihangir İslam " Yayın politikasını beğenmeyebilirsiniz ama fon aldığı için suçlamak anlamsız Ruşen Çakır aldığı tüm fonları şeffaf tuttu. Yayın politikasını değerlendirin" tweet'ini attı.