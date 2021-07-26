CHP’li Tanju Özcan’dan skandal açıklama: 10 kat zam yapacağız!



"BEN HALKIN TERCÜMANIYIM"



Açıklamalarından sonra kendisine tepkilerin geleceğini ancak umurunda olmadığını belirten Özcan, "Bütün yabancı uyruklu vatandaşlara bu zammı yapacağız. Zaten bunların yüzde 99'u da bunlar. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de, sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek. Bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım. Biz bu şikayetleri her gün alıyoruz" ifadelerini kullandı.