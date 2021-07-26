Çocuk tacizcisini deşifre etmişlerdi! O aile sürekli tehdit ediliyor

Bu gibi kişiler cezaevinden çıkmasın ki diğer kişilere örnek olsun. Böyle bir şeye yeltenmesinler" diye konuştu.

TEHDİT GÖRÜNTÜLERİ DE KAYDEDİLDİ

Olayın yaşanmasından günler sonra, tacizin yaşandığı mahalleye gelerek kameralı evi tespit eden tacizci Murat Ö'nün kardeşi, Murat Kırtorun ve ailesine tehditler savurdu. 5 yaşında bir çocuğu taciz eden yakınını savunan kişilerin o anları yine atynı kamera tarafından kaydedildi. Yaşanan tehdit olayının üzerine Murat Kırtorun, kendisine tehdit savuranlardan şikayetçi oldu.