Çukurova Üniversitesi’nden sağlık ordusuna yeni neferler katıldı

Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) mezuniyet heyecanı devam ediyor. ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 30. Dönem öğrencileri düzenlenen törenle keplerini fırlatarak mezun oldu. Törene Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Şule Menziletoğlu Yıldız, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Okul birincisinin yaş kütüğüne adını çakmasının ardından Meslek Yemini edildi. Öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezun oldu.

697 MEZUN

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Çukurova Üniversitesinin daha kaliteli, daha modern, öğrenci merkezli eğitim vermeye devam ettiğini söyledi. Rektör Tuncel, "Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz 697 mezun bu yıl olmak üzere, 1990 yılından bu yana toplam 6972 mezun vererek ülkemize donanımlı sağlık teknikerleri yetiştirmiştir. Üniversitemiz, mevcut hastanesi, fakülte ve okullarıyla sağlık hizmeti ve eğitim yarışında ülkemizin önde gelen kuruluşlarından birisi olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Yüksekokulumuzun son teknolojiyle donatılmış yeni hizmet binasının üniversitemize, Adana'mıza ve ülkemize kazandırılmasında önemli destekleri olan Sayın Bekir Sütçü'ye ve çok kıymetli ailesine Çukurova Üniversitesi camiası adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

MOTİVASYON KAYNAĞI İNSAN SEVGİSİ

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel konuşmasına şöyle devam etti; "Fedakâr olmayı, insanların yaşama tutunmalarına katkı sağlamanın derin şevkini, başkalarını mutlu ederek daha mutlu olunabileceğini öğreneceğiniz, bilimsel verilerin, mesleki becerilerin ve teknolojik gelişmelerin en hızlı şekilde değiştiği, yaşam boyu bilimsel eğitim ve öğretimin devam edeceği bir mesleğe başlıyorsunuz. Kısaca insanı yaşatmak gibi kutsal bir çabayı gerektiren zor, meşakkatli bir o kadar da onurlu bir meslek seçtiniz. Sizlere başlamış olduğunuz bu yolda mücadele gücü veren motivasyon kaynağınız insan sevgisi olacaktır. Bu nedenle sadece başarı ve sonuç odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı olun. Tüm hayatınız boyunca meslek heyecanınızı kaybetmeden, başarılar ve mutluluklar dilerim."

"HİZMET ETMEYİ BORÇ BİLİRİZ"

Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü konuşmasına; okula adı verilen babası Abdi Sütcü'nün hayırsever kişiliğinden söz ederek, "Bizler de onun evlatları olarak ondan aldığımız kültürle memleketimize hizmet etmeyi borç biliyoruz. Önemli olan vatanımıza, milletimize faydalı hizmetler bırakmaktır. Nasıl ki şehitlerimiz, gazilerimiz bu vatan için canlarını ortaya koymuşlar ise bizler de çalışarak, üreterek ve hayırlı işler yaparak bu vatana borcumuzu ödemek zorundayız. Sizlerde burada aldığınız eğitim doğrultusunda memleketimize hizmet edeceksiniz."