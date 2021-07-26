Çürüyen ağaç lüks aracın üzerine düştü

Olay Atatürk Caddesi önünde meydana geldi. PTT binası önünde bulanan ağaç büyük bir gürültü ile devrildi. Devrilen Japon Kavağı adı verilen ağaç yan taraftaki park halindeki lüks aracın üzerine düştü. Ağacın devrilmesi çevrede korku ve paniğe neden oldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Polis olayla ilgili tutanak tuttu. Tamamen kuruduğu tespit edilen ağacın kökünün hemen üzerinden kırıldığı belirlendi. Olayla ilgili polisin tutanak tutmasının ardından olay yerinde hazır bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına bağlı ekipler devrilen ağacı aracın üzerinden indirdikten sonra motorlu testere ile parçalayarak olay yerinden kaldırdı.