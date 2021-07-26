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Giriş Tarihi: 26.7.2021 07:56

Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı

DHA
Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan kavgada iki ayağından tabancayla vurularak yaralanan Osman A. (46), hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki bir parkın yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa T. (47) ile Osman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mustafa T. yanındaki tabancayla rastgele ateş etti. İki ayağından vurulan Osman A. yaralanarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Osman A. ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı
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