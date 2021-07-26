Ehliyetsiz ve alkollü sürücü tıra çarptı

Oktay B. İdaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 9. kilometrede aynı yönde seyreden Hamit Bakioğlu'nun kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Oktay B. ile araçtaki aynı aileden olan yolculardan Sibel, Töre, Özlem ve Songül B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullanmaktan kendisine işlem yapıldığı kaydedildi.