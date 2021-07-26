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Giriş Tarihi: 26.7.2021 11:29

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü tıra çarptı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü tıra çarptı

Kırıkkale’de ehliyetsiz ve üstelikte de alkollü olduğu belirtilen sürücünün kullandığı araç, tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Oktay B. İdaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 9. kilometrede aynı yönde seyreden Hamit Bakioğlu'nun kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Oktay B. ile araçtaki aynı aileden olan yolculardan Sibel, Töre, Özlem ve Songül B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücünün ehliyetsiz olduğu ve alkollü araç kullanmaktan kendisine işlem yapıldığı kaydedildi.

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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü tıra çarptı
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