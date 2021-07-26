Elektrik süpürge sapıyla darp edildi, yüzü ısırıldı!

Adana'da 44 yaşındaki Fikriye F, kendisini aldattığı için ayrılmak istediği erkek arkadaşı Enes K'nın gazabına uğradı. Terk edilmeyi hazmedemeyen Enes K. iddiaya göre; Fikriye F'yi önce elektrik süpürgesinin sapıyla darp etti daha sonra yüzünü ve kolunu ısırdı. Öfkeli adam daha sonra Fikriye F'yi kaçmasın diye odaya kilitledi. Sabah olunca da hiç bir şey olmamış gibi kız arkadaşını Mersin'e tatile götürdü. Kız arkadaşının kaçmasıyla adete çılgına dönen Enes K, beraber yaşadıkları eve giderek Fikriye F'nin eşyaları kesti, eve zarar verdi. Hastaneden aldığı darp raporuyla "Kadının korunmasına yönelik önleyici tedbir" kararı alan Fikriye F, "İstemeyen adam çeker gider. Bana zarar veriyor. Bunları yapan insan en sonunda beni de bıçaklayacak." dedi. Saldırgan her yerde aranıyor.

"GECE ÇALIŞACAĞIM"

İlk eşinden anlaşmalı olarak boşanan 2 çocuk annesi Fikriye F, yaklaşık 1,5 sene önce müzisyenlik yapan Enes K. ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre Enes K, bir süre sonra Fikriye F. ile sürekli tartışmaya zaman zamanda darp etmeye başladı. Fikriye F, birlikteliğinin bozulmaması için polise giderek şikayetçi olmadı. Geçtiğimiz 17 Temmuz günü Enes K, "Ben bu gece çalışacağım, Mersin'e gidiyorum" diyerek evden çıktı. Erkek arkadaşından uzun bir süre haber alamayınca meraklanan Fikriye F. iş yerini aradı ve "Enes bu akşam çalışmadı" yanıtını aldı. O sırada Fikriye F'nin telefonuna bir kadından Enes K'nın içki masasında bir fotoğrafı gönderildi.

GECE DARP ETTİ GÜNDÜZ TATİLE GETİRDİ

Gece geç saatte eve alkollü gelen Enes K, Fikriye F'nin, "Gece neredeydin? Beni aldatıyorsan ayrılalım, sen yoluna ben yoluma gideyim." demesi üzerine öfkelendi. Çift tartışma başladı ve Enes K, kız arkadaşını elektrik süpürgesinin sapıyla darp ettikten sonra kolunu ve yüzünü ısırdı. Fikriye F'yi kaçmaması için bir odaya kilitleyen Enes K, kız arkadaşının yardım çağırmaması için de cep telefonunu yanına alarak uyudu. Enes K, sabah saatlerinde hiçbir şey olmamış gibi Mersin'e tatile gitme teklifinde bulundu. Sahilde kolayca kaçabileceğini düşünen Fikriye F. bu teklifi kabul etti. Mersin'e giden çiftten Fikriye F, bir fırsatını bularak kaçıp Adana'da arkadaşının yanına sığındı.

EVİ DAĞITTI, EŞYALARINI KESTİ

Öfkeli adam Kurban Bayramı'nın birinci günü Fikriye F'yi arayarak, "Eve çilingir ile girdim. Bütün eşyaları dağıttım. Televizyonu attım. Kıyafetlerini de aldım, yakacağım" dedi. Evinin yolunu tutan Fikriye F, erkek arkadaşının evdeki bütün eşyalarını bıçakla kestiğini, aynaları kırarak bütün odaları dağıttığını görünce adeta şok geçirdi. Polise giderek şikayetçi olan Fikriye F, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne de giderek darp raporu aldı. "Kadının korunmasına yönelik önleyici tedbir" ve "Şüphelinin yakalanmasına yönelik yakalamak" kararı çıkaran Fikriye F, biran önce eşinin tutuklanmasını istiyor. Fidan F, "İstemeyen adam çeker gider. Bana bu şekilde zarar veriyor. Bunları yapan insan en sonunda beni de bıçaklayacak. Benim evim delik deşik olmuş durumda şuanda. Ben şuanda evimde hapis hayatı yaşıyorum ama o insan beni aldattığı kadınla geziyor. Aldattığı kadın da bana sürekli yazıyor. Benim ailemi de şuanda tehdit ediyor." diye konuştu.