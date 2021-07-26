Çalışanlar emekli olunca ne kadar maaş alacaklarını merak ederken, emekli olanlar ise emekli maaşlarına her sene temmuz ve ocak ayında iki kez olmaz üzere yapılan zam üzerinden emekli maaşı hesaplama işlemini araştırmaktadır. Emekliler, SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi olmak üzere üç farklı şekilde ücretlendirilmektedir. 4a emekli maaşı hesaplama, 4b emekli maaşı hesaplama yöntemlerini aktaracağız. Emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte ayrıntılar…
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilik hesaplamaları yapılmaktadır. SGK emekli maaşı hesaplamada, sigorta başlangıç süresi ve sigorta süresi boyunca ödenen primleri esas almaktadır. Emekli olma yaşı ise sigortalı olarak ilk işe başlama tarihi belirliyor. Mesela sigorta başlangıç tarihi 2000 yılından daha önce olanlar, 2000 yılından sonra sigortalı olanlardan daha yüksek emekli maaşı alacaklardır ve daha erken emekli olma fırsatı vardır.
İşte emekli maaşı hesaplamada önemli olan kriterler:
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
Bu sorunun yanıtını E-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorgulamak isteyenler bağlı olduğu sigorta türüne göre sorgulama yapabilmektedir. 4A, 4B, 4C emekli aylık bilgisi, emekli maaşı hesaplama gibi sorgulamalar gerçekleştirilebiliyor.
4A: SGK emekli maaşı hesaplama
4B: Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama
4C: Memur emekli maaşı hesaplama
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA FORMÜLÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu, emekli aylık bilgisi limitini göstermektedir. Formülü öğrenmek için şu adımları uygulayabilirsiniz:
Son olarak sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılacaktır. Eğer prim günü sayınız 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi göstermeyecektir. Bu şekilde emekli maaşı hesaplama formülü karşınıza çıkmaktadır.