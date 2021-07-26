Erzurum'da acı olay: Muhammet gölde can verdi!

'ZODYAK BOTUMUZ OLSA ÇOCUK BELKİ DE YAŞIYOR OLACAKTI'

Göl kıyısındaki Balıklı Mahallesi'nde yaşayan Onur Çelik; "Öğlen saat 14.00 sıralarında bir çocuk göle girdi. Annesinin bağırmasıyla olayı gören yeğenim Okan Çelik göle atlayarak çocuğu sudan çıkardı. Ancak yeğenim yanına varıncaya kadar çocuk yaklaşık 15 dakika suyun içinde kaldı. Bir tane motorlu teknemiz var o da olay sırasında burada değildi. Bir zodyak botumuz olsaydı belki de çocuk yaşıyor olacaktı. Uzundere olarak, Jandarma Arama Kurtarma Timi olarak, herhangi bir olayda, kazada, olay yerine yetişebilmemiz için bir bota ihtiyacımız var, buraya bir bot istiyoruz" dedi.