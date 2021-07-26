Fidye için öldürüp üzerine beton döktüler

Pendik
'te, yurt dışına çıkarmak için anlaştıkları Afgan uyruklu 4 kişiyi fidye için rehin tutan şüpheliler, birini öldürüp üzerine beton döktü. İddiaya göre, Pakistan
uyruklu O.K., İ.U., S.K. ve Z.H. isimli şahıslar, yurt dışına çıkarmayı vaat ettikleri Afgan uyruklu 4 kişiyi yaklaşık 20 gün önce kaçırarak kiraladıkları gecekonduda rehin tuttu. Şüpheliler, kaçırdıkları şahıslara para elde etmek amacıyla günlerce işkence etti. Kaçırdıkları 4 kişiden 3'ünü serbest bırakan şüpheliler, rehin tuttukları Raşit Muhammed'i 15 gün önce öldürdü. Cesedi gecekondunun bahçesine kazdıkları mezara gömen şüpheliler üzerine de beton döktü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis, evin bahçesine gömülen cesedi çıkartırken şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.