Gaziantep’te 528 kamu projesi devam ediyor

Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşunda Gaziantep Valisi Davut Gül, il genelinde yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Vali Gül, 2021 yılında ilde yürütülen kamu yatırım çalışmalarının genel değerlendirmesini yapmak ve devam eden projelerin son durumlarını görüşmek üzere yapılan toplantının hazırlıkları sırasında Yatırım Takip Sistemi'ne bölge ve il müdürlükleri ile mahalli idareler kuruluşları tarafından girilen bilgilere göre Gaziantep'te genel ve özel bütçeli kuruluşlara ait 287 mahalli idarelere ait 241 olmak üzere toplam 528 projede çalışıldığını açıkladı.

Projelerin toplam değerinin 17 milyar 693 milyon 351 bin Türk lirası olduğunu bildiren Vali Gül, dönem sonu itibariyle yapılan harcamanın ise bir milyar 352 milyon lira olduğunu bildirdi. Vali Gül, genel bütçeli kurumlar tarafından yürütülen 287 projenin bütçelerinin 14 milyar 123 milyon lira olduğunu, dönem içinde bu projeler için yapılan harcama miktarının ise 870 milyon TL olduğunu kaydetti.

Mahalli idareler tarafından yürütülen 241 projenin toplam bütçesinin ise 3 milyar 569 milyon TL olduğunu bildiren Vali Gül, bu projelere ise dönem sonunda 482 milyon 972 bin lira harcandığını kaydetti. Genel bütçeli projelerin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 46 civarında olduğunu açıklayan Vali Gül, mahalli idarelere ait projelerin fiziki gerçekleşme oranının ise ortalama yüzde 57 seviyesinde olduğunu kaydetti.