Göçmen kuşlar tehdit altında

Açılan kanal nedeni ile göl suyu kanala doluyor, bu nedenle gölün kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Kuş Gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Milleyha Sulak alanının 1999'dan bu yana kuş gözlemi yapılan bir alan olduğunu belirtti.

Bugüne kadar alanda 282 farklı kuş türünün kayıt altına alındığını belirten Yoğurtçu, "Milleyha Sulak Alanı kuşların göç rotası üzerinde bulunan en önemli sulak alanlardan biridir. Kuzeyden ve güneyden gelen milyonlarca kuş türü için uğrak yeri. Bu alan ayrıca Türkiye'de en çok kuş türü görülen alanlar arasında üçüncü sırada year alıyor. Ama şu anda açılan bu kanal nedeni ile kuruma tehlikesi ile karşı karşıya" dedi.

BURADA HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR

Çevrecilerin sesine kulak veren, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Milleyha Sulak alanında incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklama yapan Yayman, Milleyha Sulak Alanı'nın sadece Samandağlıların değil, Hatay'ın ve bölgenin en önemli sulak alanlarından bir tanesi olduğunu belirtti.

Sulak alanın korunması noktasında çalışmalar yaptıklarını belirten Yayman, "Burada Ankara'ya, Doğa Koruma ve Milli Parklara düşen görevler var. Aynı şekilde Samandağ Belediyesine ve Hatay Büyükşehir Belediyesine düşen görevler var. Maalesef burayı talan etmek isteyen gaddar anlayış var. Biz bu anlayışa karşıyız."

SULAK ALAN İLAN EDECEĞİZ

"Burada yaşayan her kuş bir canlıdır ve bunu kutsal kabul ediyoruz. Buradaki her bir bitki, flora ve fauna bizim için çok çok kutsaldır, değerlidir. Buranın sulak alan ilan edilmesi ve koruma altına alınması konusunda yazılı taleplerimiz var. En kısa zamanda Milleyhayı sulak alan ilan edeceğiz. Buranın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Milleyha sahipsiz değildir. Milleyhaya bir kimsenin dahi moloz, hafriyat dökmesine, kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Milleyha Samandağlıların, kuşların, Hataylıların, tabiat severlerindir. Bunun altını ısrarla çizmek istiyorum." diye konuştu.

KANALI AÇANLAR TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, sulak alana açılan kanalın kimler tarafından açıldığını tespit ettiklerini, sorumluların haklarında kanuni işlem yapılacağını belirtti.

Eryılmaz konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Milleyha sulak alanı olarak bilinen alanla ilgili gündeme gelen hendek açılması ve moloz döküldüğü ile ilgili kamuoyuna yansıyan haberler sonrası, zabıta ekiplerimiz hemen bölgeye intikal etmiş ve olaya derhal müdahale etmiştir. Zabıta ekiplerimiz gerekli tutanakları tutmuş ve yaptığı araştırmalar sonucunda bu hendeğin açılmasına sebeb olanları tespit etmiştir. Yapılan ilgili görüşmeler sonucu milleyha sulak alanında açılan bu hendeğe sebeb olanlar hakkında Belediyemiz gerekli yasal çalışmaları ivedilikle başlatmıştır. Bilindiği üzere kuşların doğal yaşam alanı ve endemik türlerin içinde bulunduğu milleyha sulak alanı için denetim çalışmalarımız bir süredir zaten devam ediyordu. Bayramı fırsat bilerek açılan bu hendeğin biran önce eski haline getirilmesi konusunda da gerekli çalışmalara başlanacaktır. Ayrıca Belediyemiz Encümen kararıyla da olayın gerçekleşmesine sebeb olanlar hakkında para cezası uygulanması hakkında encümen kararı alınacaktır." dedi.