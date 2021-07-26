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Giriş Tarihi: 26.7.2021 11:41 Son Güncelleme: 26.7.2021 11:53

Hamamcı şampuan yüzünden öldürülmüş!

DHA
Hamamcı şampuan yüzünden öldürülmüş!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hamam işletmecisi Hilmi Coşkun'un (61), bıçaklanarak öldürülmesi, oğlunun yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın şampuan yüzünden çıktığı öğrenildi. Bıçaklı, sopalı kavganın olaya karışanlardan birinin hamama girerken şampuan aldığı, çıkışta ise şampuanı kendisinin değil başkasının kullandığı gerekçesiyle parasını ödemek istememesi yüzünden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakıldı.

Olay, 17 Temmuz saat 23.30 sıralarında, Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'ndaki hamamda meydana geldi. Hamam işletmecisi Hilmi Coşkun, oğlu ve müşterileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Hilmi Coşkun ve oğlu, ihbarla hamama gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hilmi Coşkun, sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun tedavisinin ise sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

ŞAMPUAN TARTIŞMASI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında kavganın şampuan parasının ödenmemesi yüzünden çıktığı belirlendi.

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Polis kavgaya karışanlardan birinin hamama girerken şampuan aldığı, çıkışta ise şampuanı kendisinin değil başkasının kullandığı gerekçesiyle parasını ödemek istemediği, bu yüzden de hamam işletmecisi Hilmi Coşkun ile diğer grup arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Hamamcı şampuan yüzünden öldürülmüş!
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