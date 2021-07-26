Hasan Cemal’in 'Kadın Gerilla'sı nokta atışla öldürüldü

GAZİANTEP KATLİAMININ FAİLİYDİ

Yasemin Yanar ile birlikte öldürülen teröristlerden Selahattin Efe'nin de sözde Amanos sahası Güneybatı-Toros eyaleti sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Terörist Efe, 2009-2012 yıllarında Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep Adıyaman'da çok sayıda kanlı saldırının bizzat faili olmaktan aranıyordu. Terörist Efe, Malatya-Pazarcık arasındaki yük trenine bombalı saldırıda bulunmuştu. Terörist Efe'nin örgütün sözde Özel Kuvvetler yapılanmasında suikastçı olduğu bildirildi. Terörist, 21 Ağustos 2012'de Kurban bayramının birinci günü Gaziantep'in Şehitkâmil İlçesindeki Karşıyaka polis merkezi önünde bomba yüklü bir aracın infilak ettirilerek aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yoldan geçen 9 sivilin ölümü, 66 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan hain saldırının da planlayıcısı olmaktan aranıyordu. Terörist Efe, İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin lira para ödüllü Gri kategorisinde yer alıyordu.

Öldürülen üçüncü terörist Abdurrahman Balicak'ın ise bomba ve patlayıcı uzmanı olduğu ve sınır ötesine kara harekâtı düzenleyen güvenlik güçlerinin geçiş yolları ve patika güzergâhlara, helikopterlerin indirme yaptığı noktalara kendi eliyle hazırladığı el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcıları yerleştirdiği bildirildi.