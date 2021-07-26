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Giriş Tarihi: 26.7.2021

İki yılda mucizeye imza attılar

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
İki yılda mucizeye imza attılar

2 bin 200 yıllık Laodikya Antik Kenti’nde bulunan 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu, 40 kişilik ekip tarafından 2 yıl gibi kısa bir sürede tekrar ayağa kaldırıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti, 2 bin 200 yıl önce inşa edildi. İçinde İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu, milattan sonra 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü, Hristiyanlar için kutsal sayılan antik kentteki kazı ve restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Antik kentteki 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu da Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, 10 akademisyen, 1 uzman mimar, 12 arkeolog, 4 restoratör ve 20 usta tarafından, orijinalliği korunarak 2 yılda ayağa kaldırıldı.



TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ ÇALIŞMA
100 yılda yapılacak işleri 15-16 yıla sığdırdıklarını ve 2 yıl içinde antik tiyatroyu aslına uygun hale getirdiklerini belirten Kazı heyeti başkanı Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bu kadar kısa bir sürede projeyi hayata geçirmenin mutluğunu yaşadığını söyledi. Şimşek, "Tüm uluslararası kriterlerdeki restorasyon tekniklerini uyguluyoruz. Bu, dünya tarihinde bu kadar kısa sürede restorasyonu tamamlanan en büyük proje" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, "Laodikya'daki Batı Tiyatrosu'nu yıl sonuna kadar açarak Cumhurbaşkanımızın desteklediği konserlerden birini burada düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.

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İki yılda mucizeye imza attılar
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