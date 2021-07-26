İki yılda mucizeye imza attılar

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti
, 2 bin 200 yıl önce inşa edildi. İçinde İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu, milattan sonra 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü, Hristiyanlar için kutsal sayılan antik kentteki kazı ve restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Antik kentteki 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu da Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi
'nin katkılarıyla, 10 akademisyen, 1 uzman mimar, 12 arkeolog, 4 restoratör ve 20 usta tarafından, orijinalliği korunarak 2 yılda ayağa kaldırıldı.
TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ ÇALIŞMA
100 yılda yapılacak işleri 15-16 yıla sığdırdıklarını ve 2 yıl içinde antik tiyatroyu aslına uygun hale getirdiklerini belirten Kazı heyeti başkanı Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bu kadar kısa bir sürede projeyi hayata geçirmenin mutluğunu yaşadığını söyledi. Şimşek, "Tüm uluslararası kriterlerdeki restorasyon tekniklerini uyguluyoruz. Bu, dünya tarihinde bu kadar kısa sürede restorasyonu tamamlanan en büyük proje" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
da, "Laodikya'daki Batı Tiyatrosu'nu yıl sonuna kadar açarak Cumhurbaşkanımızın desteklediği konserlerden birini burada düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.