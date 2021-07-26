İzmir metro inşaatındaki kazada ikinci ölüm! Şoför de hayatını kaybetti

KAZA SONRASI YÜKSEK BETON BLOKLAR KONULDU

Bu arada, kazanın meydana geldiği bölgede, metro inşaatı olduğuna ve sürücülerin hızlarını düşürmeleri gerektiğine dair trafik levhalarının yanı sıra alanda ışıklı uyarıcıların da yer aldığı, sürücülerin inşaat alanına yaklaşmaması için alanın trafik dubalarıyla ayrıldığı belirtildi. Ayrıca, kaza sonrasında inşaat alanının trafik akışının olduğu bölümüne ek olarak 1,5 metre yükseklikte beton bloklar konuldu.